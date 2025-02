Rusija je mnogo puta govorila da šef ukrajiniskog režima Vladimir Zelenski ne želi mir, sada je to shvatio i američki lider Donald Tramp, izjavio je šef Komiteta ruske Dume za međunarodne poslove Leonid Slucki.

„Ne treba žaliti Zelenskog, već ukrajinski narod, koji je žrtva ambicija pojedinaca. Sada je to razumeo i Tramp – ono što smo ponavljali mnogo puta, a to je da Zelenski nije spreman za mir. Taj mir će osigurati Rusija. Ne samo na frontu, već i zahvaljujući efikasnoj diplomatiji“, rekao je on.