"Sigurnosne garancije ključna su za mir"

Potvrdio je da je Ukrajina spremna potpisati sporazum o mineralima, ali da to nije dovoljno: "Treba nam više. Ukrajinci moraju znati da je Amerika na našoj strani."

"Rusija je neprijatelj, a mi želimo mir s jamstvima"

"Rusi nas ubijaju. Rusija je neprijatelj, i to je realnost. Ukrajina želi mir, ali on mora biti pravedan i trajan. Da bismo to postigli, moramo biti snažni za pregovaračkim stolom," poručio je.