Prva je jaka Ukrajina koja može da se bori ako je to potrebno, i da bude u dobroj poziciji za pregovore. Drugo je evropski element sa bezbednosnim jamstvima, i treće je američka podrška.

- Ne možete imati dogovor koji se raspada i to je ono što Zelenskog brine - kaže Starmer i dodaje da se Zelenski s pravom brine hoće li se predloženi dogovor održati.

- Važno je kako reagovati na to. Postoji niz različitih puteva kojima ljudi mogu da idu. Jedan je da se pojača retorika o tome koliko smo svi ogorčeni ili ne. Drugi je da učinimo ono što sam učinio, a to je da zasučemo rukave, podignemo slušalicu, razgovaramo s predsednikom Trampom, razgovaramo s predsednikom Zelenskim, zatim pozovemo predsednika Zelenskog na jučerašnji opsežan sastanak, a zatim podignemo slušalicu i nazovemo predsednika Makrona i predsednika Trampa nakon toga. Jer je moja reakcija bila da ovo moramo da premostimo. Moramo da pronađemo način da svi možemo da radimo zajedno. Jer, na kraju, imali smo tri godine krvavog sukoba. Sada moramo da dođemo do tog trajnog mira - rekao je Starmer.