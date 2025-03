Slušaj vest

Starmer je započio ističući da je u Londonu ugostio evropske lidere kako bi zajedno radili na bezbednosti Velike Britanije, Ukrajine i Evrope u celini. Kako je rekao, Velika Britanija, Francuska i druge zemlje postigle dogovor da sa Ukrajinom rade "na planu za zaustavljanje borbi".

Taj plan će potom biti razmatran sa Sjedinjenim Državama, "i taj plan ćemo zajedno sprovesti", dodao je.

Novac za PVO

Starmer je najavio da će britanska vlada omogućiti Ukrajini da iskoristi 1,6 milijardi funti iz fonda za izvozno finansiranje kako bi kupila više od pet hiljada protivvazdušnih raketa.

Navodi da će ove rakete biti proizvedene u Belfastu, čime će se otvoriti nova radna mesta u britanskoj odbrambenoj industriji.

Cilj je, kako je pojasnio, da se Ukrajina dovede u što jaču poziciju kako bi mogla da pregovara sa pozicije snage.

"Naša polazna tačka mora biti da Ukrajini obezbedimo što jaču poziciju sada", istakao je.

Starmer je istakao da svaki novi sporazum o podršci Ukrajini mora biti zasnovan na snazi i da svaka država mora doprineti na najbolji mogući način – preuzimanjem odgovornosti i povećanjem svog učešća.

"Evropa mora podneti najveći teret"

"Evropa mora podneti najveći teret", naglasio je britanski premijer.

Međutim, sporazum mora imati podršku SAD, nastavio je, dodajući: "Da budem jasan, slažemo se sa Trampom oko hitne potrebe za trajnim mirom. Sada moramo to zajedno ostvariti."

Starmer je rekao i da su se lideri na današnjem samitu dogovorili da se uskoro ponovo sastanu kako bi "održali tempo ovih akcija" i nastavili rad na zajedničkom planu.

Plan u četiri koraka

Starmer kaže da svaki novi dogovor o podršci Ukrajini mora biti podržan snažno i da svaka zemlja mora doprineti na najbolji mogući način, preuzimajući odgovornost i povećavajući svoj udeo.

Premijer kaže da su lideri na samitu saglasni oko četiri važna koraka:

1. Nastaviti sa vojnom pomoći Ukrajini dok traje rat i povećati ekonomski pritisak na Rusiju.

2. Bilo koji trajan mir mora osigurati suverenitet i bezbednost Ukrajine, a Ukrajina mora biti prisutna u bilo kakvim mirovnim pregovorima.

3. U slučaju mirovnog dogovora, evropski lideri će težiti da obeshrabre bilo kakvu buduću invaziju Rusije na Ukrajinu.

4. Postojiće "koalicija voljnih" koja će braniti Ukrajinu i garantovati mir u zemlji.

Prekretnica istorije

"Danas smo na prekretnici istorije", istakao je on. "Ovo nije trenutak za još razgovora – vreme je da delujemo i ujedinimo se oko novog plana za pravedan i trajan mir."

Starmer je upitan da li on i drugi lideri na samitu zaista moraju da imaju podršku SAD i da li će "koalicija voljnih" biti dovoljna.

"Ne prihvatam da su SAD nepouzdani saveznici, nema dve zemlje koje su tako usklađene kao naše dve zemlje", odgovorio je Starmer.

Nastavlja objašnjavajući da su današnji razgovori vođeni na osnovu toga što je "ovo plan na kojem radimo zajedno sa SAD, uz podršku SAD. Zato sam sinoć razgovarao sa Trampom."

"Brojne zemlje" žele da budu deo plana za mir"

"Brojne zemlje" su danas izrazile želju da budu deo plana za obezbeđivanje mira u Ukrajini, izjavio je Starmer.

"Brojne zemlje su danas ukazale da žele da budu deo plana koji razvijamo."

"Ostaće im da podonesu svoje izjave o tome kako žele da doprinesu."

Starmer je rekao i da neke zemlje nisu izrazile ovu želju.

Pitan da li Velika Britanija oseća veću ličnu odgovornost za ostvarivanje održivog mira u Evropi, Starmer je odgovorio da bi zemlja trebalo da "preuzme odgovornost i vodi".

"To smo radili kroz istoriju kao nacija i moramo to ponovo da učinimo", rekao je on.

Jedini način da se obezbedi stabilnost je odbrana mirovnog sporazuma

Starmer je upitan i o mogućnosti da britanske trupe budu raspoređene u Ukrajini kako bi pomogle u očuvanju bilo kakvog mogućeg mira i da li to znači da postoji realnija mogućnost da Velika Britanija bude u ratu sa Rusijom.

Starmer je odgovario da je cela poenta mogućeg sporazuma očuvanje mira. On je rekao da je način da se obezbedi stabilnost u mirovnom sporazumu "da ga branimo, i da treba biti spreman da ga branimo". Istakao je da istorija pokazuje da će, ako dođe do sukoba u Evropi, "on na kraju doći i do naših obala".

Velika Britanija mora da "preuzme odgovornost" kako bi obezbedila mir za Ukrajinu

Upitan je i da li oseća veću odgovornost za postizanje održivog mira nakon nesuglasica između Trampa i Zelenskog u petak, i da li ubeđuje više ljudi da se pridruže "koaliciji voljnih".

Starmer je odgovorio da smatra da Velika Britanija treba da preuzme odgovornost, navodeći da je ta zemlja to radila kroz istoriju i da treba ponovo da to uradi, dodajući da je to razlog zašto se kreću napred u ovoj inicijativi.

Pre konferencije za novinare, Starmer je na platformi X podelio kratku poruku nakon samita o Ukrajini u Londonu.

"Moramo zajednički odgovoriti na ovaj trenutak. Kako bismo obezbedili najbolji ishod za Ukrajinu. Zaštitili bezbednost Evrope. I osigurali našu zajedničku budućnost."

Starmer je danas je poručio svetskim liderima da moraju odgovoriti na "jedinstven trenutak u generaciji" za bezbednost Evrope.