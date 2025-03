Volc je rekao da ukrajinski čelnik mora jasno dati do znanja "javno i privatno" da je "spreman ići na mir".

"Ono što govorim je da ovaj rat treba završiti, a to će zahtevati ustupke na teritoriji. Za to će biti potrebni ruski ustupci po pitanju bezbednosnih garancija. To će tražiti angažman svih koji dođu za sto. I jako naporno radimo kako bismo pogurali te pregovore napred", rekao je Volc.