- Doživeo sam to kao sumrak Amerike i kao najcrnjim slovima ispisivanje današnje stranice njihove istorije. Teško će neko u budućnosti da dostigne taj nivo bezobzirnosti i nekorektnosti prema dojučerašnjem partneru koga ste toliko podržavali i koji bez te podrške ne bi mogao da se suprostavi agresoru. Rekao bih da se predsednik Zelenski hrabro držao, smatram da je bio izložen uceni koji je odbio. Trebalo bi da bude jasno Trampu i njegovom zameniku kao i Ilon Masku koji izgleda da operativno najviše vodi Ameriku da to neće moći da ide kako su oni zamislili, čak ni u ovalnom kabinetu. Čestitam Zelenskom na takvom držanju. Rat traje tri godine, poginulo je stotine hiljada ljudi, nema pravo niti jedan predsednik Ukrajine da se na takav način odnosi prema žrtvama koje su već date i uložene za slobodu. Desilo se prvi put da je predsednik Amerike stao na stranu agresora i zanemario bilo kakve vrednosti i način na koji agresor ostvaruje interese.

- Od administracije Trampa okolnosti su se i te kako promenile. Oni su morali da preduzmu nešto u odbrani svoje teritorije, a bili su maksimalno stavljeni u poziciju koja im je obećana, a kada je stvoren novi sistem, oni su pušteni niz vodu. Dakle, tu su trebale da budu mnogo veće garancije. Pogledajte paralelu kako se Zelenski ponašao nekada, a kako sada i kako su ga nekada primali u Ameriku, a kako to čine sada. Vidimo da su Sjedinjene Američke Države obećale više Zelenskom, a da to nova administracija ne može da ispuni, drugim rečima, Zelenski je na ozbiljnoj vetrometini sada. Ti retki metali su zapravo ceh, oni najbolje znaju šta su se međusobno obećavali i ovo govori da nema nigde besplatnog ručka. Tramp je rekao svoje, on je čovek iz biznisa, kod njega su jedan i jedan dva. Imamo jednu krizu koja mora da se reši, ali i rešava se brzo. Obustavlja se sajber napad od strane SAD na Rusiju, ostavljaju se samo one bitne mreže koje se kontrolišu, gde se mora pomno pratiti ona vrsta reakcije ruskih zvaničnika prema Americi. Ta odluka je doneta pre sastanka Zelenskog i Trampa.