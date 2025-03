- Ovo je najgora izjava koju je mogao Zelenski da da, a Amerika to neće još dugo da trpi! To je ono što sam govorio, ovaj tip ne želi da bude mira sve dok ima američku podršku, a Evropa je na sastanku koji je imala sa Zelenskim otvoreno rekla da ne može da obavi posao bez SAD. To verovatno nije dobra izjava u smislu pokazivanja snage protiv Rusije. Šta oni misle - poručio je Tramp.