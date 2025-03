- Taj razgovor trajao je oko 50 minuta, od čega je poslednjih desetak bilo prava kulminacija napetosti. Trump je jasno dao do znanja da se stvari menjaju, a posebno je upečatljivo bilo to što je njegov bliski saradnik, Vens, dodatno zaoštravao ton razgovora. Napadi nisu dolazili samo od predsednika, već je i njegov tim učestvovao u pritisku na Zelenskog - istakao je Vuković.

On je naglasio da su američki mediji dodatno zagrevali atmosferu, aludirajući čak i na to kako je Zelenski bio odeven prilikom dolaska u Belu kuću. Sve to, prema njegovim rečima, ukazuje na jednu ključnu promenu, Zelenski više nije miljenik Vašingtona.

- Tramp je rekao nešto što Zapad nije smeo da kaže godinama: "Bez nas ne biste izdržali ni 14 dana." Zelenski mu je odgovorio sarkastično, govoreći da je to već čuo od Putina, ali to ne menja suštinu - rekao je Pavić.

- Evropska unija jednostavno nema kapacitete da finansira ukrajinsku odbranu. Brisel nije suvereni politički entitet i bez Amerike ne može ništa. To je Tramp jasno stavio do znanja, Evropa mora da odluči šta želi, ali bez američkog novca i oružja neće moći da nastavi ovaj rat - objasnio je Pavić.

- Njegov mandat je tehnički istekao, a on se i dalje ponaša kao ključni lider. Trampov tim mu je jasno stavio do znanja da više nije relevantan faktor. Možda će se uskoro u pregovorima pojaviti neko drugi, neko sa stvarnim legitimitetom - rekao je Deđanski.

- To je realnost, svi to znaju, ali pitanje je koliko će Ukrajina još izbegavati da to prihvati. Maksimalistički zahtevi su Ukrajinu doveli do ove katastrofe, vreme je za novu strategiju - zaključio je Deđanski.