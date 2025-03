On je podsetio da Mađarska već tri godine živi u susedstvu i senci rata u Ukrajini, "suočavajući se sa njegovim dramatičnim posledicama".

- Dakle, ako postoji zemlja koja je zainteresovana za uspeh Donalda Trampa, koja je zainteresovana za uspeh sadašnje američke administracije, ako postoji zemlja koja je zainteresovana da se postigne veliki američko-ruski sporazum, onda smo to mi... Istovremeno, jasno je da se u zapadnoj polovini Evrope odvija veoma ozbiljna organizacija, u suštini protiv Donalda Trampa. Naravno, to je i protiv mira, ali rat je samo izgovor za organizovanje protiv Donalda Trampa - rekao je on.