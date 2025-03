Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp imao je prvi govor u Kongresu u novom mandatu, koji je trajao sat i 40 minuta. To ga čini najdužim obraćanjem američkog predsednika pred Kongresom u poslednjih 61 godinu. Pored ovog manje bitnog obaranja rekorda u dužini govora, mnogo bitnije je to što je Tramp prodrmao svet.

Prodrmao je i atmosferu u Kongresu – republikanci su ga pozdravljali gromoglasnim aplauzima, neki demokratski poslanici su napustili salu u znak protesta, a kongresmen Al Grin je udaljen iz sale nakon što je prekidao predsednika tokom govora.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali govor koji je uzdrmao planetu bili su Ivan MIletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, Zoran Vuletić, predsednik Građansko demokratskog foruma i Vladimir Kljajić, politikolog.

Miletić se prvo dotakao namere Trampa da se obrati kao globalni lider koji jedini donosi odluke:

- Naravno da želi nešto takvo da kaže jer je predsednik Amerike koja je najjača sila na svetu. Da li je uspeo da razdrma sistem jeste, to je bio njegov cilj ulaska u politiku, to je sušenje močvare koliko god to nama čudno zvučalo. Jednostavno, Tramp pokazuje ono što su mnogi ljudi očekivali da je ovde trebalo da se desi petog, šestog, sedmog oktobra 2000. godine i mogli smo da vidimo kada neodlučni političari koji misle da nešto rade, pa se završi sa ubistvom premijera, a slika iz Amerike pokazuje kako izgleda kada političar zna šta radi, razmišlja o tome, definiše sve i vuče poteze koji nama deluju čudno i drugačije. Međutim, ako želite da promenite jednu zemlju i sistem, onda Tramp pokazuje kako se to radi, dakle morate da razbijate birokratiju, morate da promenite sistem, da ugasite neke agencije, ministarstva... Očigledno je sistem koji je Amerika kreirala je postao previše skup za samu Ameriku i ona nema novca da sve to radi, pa kako bi sebe zaštitila mora da iseče određene stvar koliko god one bile bolne za nju. Tramp je to najavljivao i on to radi. Ako Amerika ovoliko menja sebe, zamislite koliko će se to odraziti na svet.

Vuletić je rekao da je Tramp u maltene svim zemljama našao manu, osim u jednoj:

- Toliko hvaljenja samog sebe mislim da je svima postalo bljutavo. Tačno je da Tramp pokušava sve da promeni, kao da govori da istorija počinje od njega i da Amerika pre njega nije postojala, a smatram da nije svaka promena dobra. Slažem se da je Tramp pokazao kako se donose neke odluke i kako se pruža otpor i to je zaista nama nedostajalo te 2000. godine, ali to pokazuje taj okvir i politički mozak nekoga ko dolazi na vlast. Nisam siguran da će Tramp do kraja svog mandata moći da ide ovim tempom i na ovaj način da donosi sve odluke i da bude istrajan u tome. Ono što je dobro, a to je Tramp celom svetu predstavio čak i kroz predizbornu kampanju, a posebno nakon inauguracije, to da protiv celog sveta ima ponešto, dakle protiv Kine, EU, Kanade, Meksika, Paname, Grenlanda, a jedino nema ništa protiv Putina, Rusije i njhove politike. Nikada nije izgovorio kritičnu reč na račun Vladimira Putina i to je fascinantno, a što se mene tiče, to je jedan od najvećih argumenata zašto su Srbi oduševljeni Donaldom Trampom.

Kljajić se osvrnuo na kritike uperene u Trampa i to da je egomanijak, kao i to da li mora na grub način da rešava stvari ili to može biti iole politički i diplomatski:

- Treba mu dati još vremena kako bismo videli šta to može da isporuči. Mislim da je za ovih 40 dana počeo da isporučuje ono što je obećavao u svojoj kampanji. Ne bi trebalo zaboraviti da je on pretrpeo pokušaj atentata, pa je i lično involviran u pobedu, pa mu je data druga šansa jer ako posmatramo njegov govor vidimo da je fokusiran na unutrašnju politiku SAD-a. Vrlo malo je pričao o spoljnoj politici jer prosečnog Amerikanca više interesuje koliko koštaju jaja, nego šta se odvija u Evropu. Na tim ekonomskim temama i dalje ne daje rezultate, nije prisutan pad cena u Americi, a to je nešto što će ga pratiti narednih meseci. Svakako, nakon njegovog prvog mandata, došao je dosta spremniji sa dosta razređenijim planom. Vezano za masovne deportacije, on je odmah počeo sa tim i mislim da su građani zadovoljni sa tim. Sankcije, dakle ta politika prema Iranu će biti još čvršća, pa će se zakomplikovati odnosi na Bliskom istoku, ali deluje da ima podršku zemalja iz tog regiona da reši određena pitanja.

Iz Pekinga su ekspresno reagovali sa rečima da je ovo neprijateljski potez i da upozoravaju na eskalaciju trgovinskog rata, pa je Vuletić analizirao da li je potrebno provocirati Kinu koja praktično vlada svetom u trgovinskom aspektu:

- Smatram da je Kina ovde u pravu sa rečima da je stav Tramp prema svemu tome zaista neprijateljski akt. Nekako ne mogu da zamislim, niti posmatram, šta sve taj čovek radi, da uopšte ima viziju neke politike i da razmišlja o nekoj strategiji. To su sve floskule, pa danas je Berni Sanders pola sata nabrajao njegove laži u svom obraćanju. Čitav niz je bio u vezi sa najsiromašnijim delom stanovništva i napravio je poređenje sa njegovim kabinetom gde se nalazi dobar broj milijardera. Potom je Sanders uporedio te inicijalne odluke koje donosi Tramp kome će ići u korist, da li tom najsiromašnijem delu stanovništva ili onom najbogatijem. Recimo 25% carine koje uvodi Kanadi, Meksiku, EU i naknadno Kini, a najteže posledice će imati najsiromašniji delovi stanovništva. On može da ima ambiciju da sredi javne finansije i reši deficit u budžetu sa tom carinom, ali mora da računa sa nižom potrošnjom i kupovnom moći jer će morati da poskupi sve što je preopterećeno sa tih 25 posto. Smatram da te carine neće podići standard prosečnog Amerikanca.

