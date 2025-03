Majka kaže da njeno dete trpi nasilje već više od godinu dana te da stručne službe škole sve to znaju, ali ne reaguju. Ima svega, kaže, od manjih zadirkivanja, provociranja, udaranja, do većih tuča, na koje u školi slabo ili nikako ne reaguju te često okrivljuju i 12-godišnjaka jer je, kako kažu, sam to isprovocirao.