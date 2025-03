"Rusija ne želi ništa tuđe, ali svoje neće dati", istakao je on.

"Biće najbolje da čujem od vas informacije o vašem radu u Fondu, onome čime se bavite i uopšte o situaciji koja je ponekada tragična za porodice, za naše momke: ranjavanja, gubici, sve je to povezano sa borbenim dejstvima. Sve su to uslovi u kojima moramo danas da živimo i jačamo našu zemlju", rekao je Putin.

On je istakao da je jedinstvo Rusije osnovni preduslov za uspeh na bojnom polju.

Istovremeno, on je svim ženama čestitao 8. mart a posebno onima koje učestvuju u Specijalnoj operaciji ruske vojske u Ukrajini, ističući da su one neretko i na prvoj borbenoj liniji.

"Vidim ovde i žene u uniformi. To znači da su danas među nama i one koje neposredno učestvuju u Specijalnoj vojnoj operaciji. Vama upućujem posebno reči zahvalnosti i dubok naklon za izbor koji ste napravile", rekao je on.