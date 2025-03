Slušaj vest

Jučerašnji govor predsednika Amerike Donald Trampa izazvao je temeljne promene u pogledu politike koju on vodi, kao i planove unutar, ali i van granica samih SAD-a.

Mnogi se pitaju kuda dalje ide ova priča i kako će se u budućnosti ratovati jer sama globalistička ideja da u svetu postoji jedan lider više nije toliko daleka i strana. Početkom 20. veka ljudi su se plašili da će se njihov broj smanjiti zbog nestašice hrane, vode ili od nekog smrtonosnog virusa. Danas, jednako učešće ima i asistirano samoubistvo koje je u Kanadi prošle godine uzelo pet odsto učešća u ukupnom broju smrti. To je neuporedivo više od umrlih od korone.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" koji vodi Jovana Grgurević na Kurir televiziji, a koji su analizirali ovu temu bili su Semir Osmanagić, osnivač fondacije "Arheološki park", Dragan Vujičić, novinar, Goran Marjanović, fizičar i pronalazač i prof. dr Velimir Abramović, filozof i naučnik.

Osmanagić je diskutovao kako vidi dalji razvoj situacije na svetskoj političkoj sceni:

- Pre ulaska u ovaj organizam, mi smo tačno znali gde dolazimo u koju porodicu i kako ćemo se obrazovati, a ovo su veoma izazovna vremena. Naš najbrži napredak je kada imamo velike izazove. Kada imate dobro i loše rešenje, onda ćete izabrati ono dobro, ali nije lako kada imate dva loša rešenja jer svako nosi svoju cenu. Recimo 2020. 2021. i 2022. svaki problem je imao svoje rešenje koje nije bilo prijatno za nas. Ovo je trenutak kada je sve haotično i kada te sile koje imaju nisku vibraciju pokušavaju da vladaju nama, to su idealni momenti za razvoj duše. Samim tim, nije sve tako crno. Međutim, ono što jeste crno, a mi se uglavnom sećamo početaka 90-tih, pao je Berlinski zid, nemate dva pakta, Hladni rat završava, nama je delovalo da nema potrebe za tom blokovskom podeljenošću, za razvoj naoružanja, da treba ugasiti obaveštajne agencije. Međutim, obaveštajnim agencijama to nije u interesu, one i dalje šire svoj aparat, vojno industrijski sektor jača. Drugim rečima, industrija smrti i dalje cveta, govorili su da je dovoljno dva procenata BDP-a za naoružanje, a sada se pominje pet odsto. Nas drže zarobljene u materijalni aspekt koji su ispunili strahom. Rešenje za sve nas je da napravimo harmoniju između duhovnog i fizičkog. Imamo duhovna čula, možemo da shvatimo da postoji svet van ove naše fizičke dimenzije. Svet u kojem možemo da se krećemo bez limita, a bez limita je definicija slobode. Dakle, koliko god loše delovala situacija, postoje izlazi iz nje.

Vujičić smatra da će ishod biti dobar bez obzira na to što drhti ceo svet:

- Ovi ratovi i celokupni vojno industrijski kompleks to su ratovi naših umova. Kada smo u pitanju mi, mi smo u znaku broja pet, dakle pet fizičkih čula, pet osnovnih boja, pet nota, kažu da ima četiri dimenzije, ali govore da po teorijskoj fizici ima pet. Sve je u vibraciji, tkanini kosmosa i u toj vibraciji stanuje cela vasiona. Pošto je ovo rat u našim glavama, za naše duše, to je taj rat koji mi osećamo kao drhtaj celog sveta. Drhti Kanada, Amerika, Evropa, pominje se atomska bomba. Svi smo mi duhovna bića, nalazimo se u promeni paradigme vremena, ali smatram da će sve biti dobro. Kada se menja politika, geopolitika, razmišljanja, pa menja se i taj vojno industrijski kompleks koji mora da evoluira, to više nisu proizvođači tenkova, ali su se izuzetno proširili, oni su sada sve i telekomunikacija, lekovi, klima... Da ne pričam o tome što sada imaju te planove da se parkiramo na druge planete, sve se to razvija, ali kada se vratimo na sve to, ništa neće biti kao što nije bilo, važno je da mi ostanemo pribrani.

Marjanović se osvrnuo na tenzije koje su sveprisutne, pa je izneo tvrdnju šta može da bude sledeće u ovom haosu:

- Mi smo bili veoma blizu, a usudiću se da kažem, čak i armagedona. Po tome kako je ova imperijalistička lađa plovila poslednjih decenija i put kojim je išla nije bio dobar za ovu civilizaciju, vrlo lako se moglo desiti da završimo u destrukciji što se na svu sreću nije desilo, zbog promena koje su nastupile, ali i dolaskom Trampa na vlast, on je simbol te promene, promene kursa koji se odlučio na plovidbu u mirnijim vodama. Sva ova turbulencija koja je nastala i koja je sasvim normalna propratna pojava ova velikih promena na globalnom nivou. Svi znamo da su resursi problem ove civilizacije, da su to rudna bogatstva, ali u osnovi energija, energija je osnova industrije, a industrija privrede, a privreda svega drugog. Ko je iscrpeo svoje resurse, može ih pronaći samo na drugom mestu. Prisutna je borba za resurse koji su od prvobitnog cilja ovladavanja Sibirom, pa se kurs prebacio na Grenland. To su normalne promene u razvoju jedne civilizacije. Evidentan je nagao rast tehnologije, dronovi su nešto novo u načinu ratovanja i primene, ali je to tehnologija koja je na niskom nivou u odnosu na sredstva sa kojima raspolažu velike sile.

Abramović je dao filozofski pogled na sve ovo:

- Prvo, cilj svake vojske je mir, a ne rat. Rat je sredstvo da se dođe do mira. Vojska koja napada, hoće da osvoji i da tako zavede mir, a ona koja se brani hoće da se odbrani i da zavede mir. Rat je proces, nije to cilj. Kada Tesla kaže da je rat zapravo proces trenja koji zadržava u najvećoj meri evoluciju čovečanstva, on je potpuno u pravu i kada kaže razlog za to, a to je ljudska glupost. Rat je metod da se dođe do mira. Mana te metode je Treći zakon Njutna, dakle akcije i reakcije, ti napadaš nekoga i to je akcija, a reakcija je uvek jednaka akcija, akcija ratovanja, pa čak i manjeg i slabijeg, iako ne izaziva dovoljnu reakciju tog naroda, postoji kosmička reakcija koja uvek to svede na nulu.

