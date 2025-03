- Veoma je jasno od početka da (američki predsednik Donald) Tramp vidi to kao produženi, zaglavljeni sukob. Iskreno, to je posrednički rat između nuklearnih sila – SAD koje pomažu Ukrajini i Rusije – i to mora da se završi - rekao je juče Rubio, posvećeni katolički vernik koji je tokom intervjua na čelu imao krst od pepela kao simbol pokajanja pred početak uskršnjeg posta.