On je poručio da Rusija ne namerava "nikome da popusti" u ukrajinskom sukobu i ocenio da je "kohezija zemlje" jedan od glavnih uslova za uspeh na bojnom polju.

- Momci su heroji. Oni svesno idu u smrt da spasu živote svojih drugova. Verovatno je u mnogim zemljama to moguće, ali samo u Rusiji, čini mi se, moguće je u ovom obliku. To je, naravno, tipično za naš narod - rekao je on.