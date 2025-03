Na desetine hiljada građana širom Grčke izašlo je na ulice, ali je nešto posle 21 sat došlo do incidenata kada je grupa demonstranata krenula da baca Molotovljeve koktele ispred zgrade jednog od Ministarstava i počela da pali kontejnere.

Prošle sedmice došlo je do žestokih okršaja demonstranata i policije u Atini tokom protesta. U gradu se okupilo na desetine hiljada demonstranata, a onda su krenuli da lete Molotovljevi kokteli, zbog čega je policija reagovala suzavcem.

Sudar se dogodio usled ljudske greške i problema u komunikaciji između vozova, što je dovelo do toga da su dva voza bila na istoj pruzi u suprotnim pravcima. To je dovelo do direktnog sudara pri velikoj brzini, što je izazvalo ogromnu eksploziju i požar, zbog čega su mnogi putnici bili zarobljeni u spaljenim vagonima.