Mlečno zelenoplava boja mora utapa se u daleki horizont. Sitni pesak pod nogama se migolji - prepun je račica čije rupice nagoveštavaju da je svaki pedalj ostrva ispunjen životom. Raže i morske zvezde zapazih u plićaku. U dubljoj vodi okružiše me morske kornjače. Znatiželjne su, prilaze mi kao da bi da me dodirnu i došapnu mi priče prethodnih vekova.

Cela država u Karipskom moru i Atlantskom okeanu je jedno ostrvo. Najudaljenije tačke nisu dalje od sat vremena vožnjom, čak i po njihovim, izuzetno lošim putevima. Iznajmio sam automobil kako bih imao slobodu i mogućnost da zavirim u udaljene kutke, uvek gladan znanja i iskustava. Voze levom stranom i povremeno tako jure uskim putevima punim rupa da često kad primetim da mi dolazi veće vozilo iz suprotnog smera, ja potpuno stanem dok ne prođe. Nekad i žmureći, jer se čini da su milimetri bili u pitanju u razmimoilaženju.

Čekala su me iznenađenja na Barbadosu. Ostrvo ima 439 kilometara kvadratna - čak dve stotine puta bi Barbados stao u Srbiju, slično koliko bi Srbija moglo da se smesti u Rusiju! Više od 400 godina istorije i sada skoro 300.000 stanovnika ispunili su taj maleni prostor muzejima, galerijama, spomenicima, muralima, starim vilama. Priroda je sve to zaogrnula plažama i tropskim zelenilom. Deset dana za Barbados činilo mi se kao previše, a zapravo je premalo... Toliko su me zaokupirale razne znamenitosti da sam jedva stizao do plaže - retko više od sat do dva dnevno!