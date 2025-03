Posle Soluna, večeras je i u Atini došlo do žestokog okršaja policije sa demonstrantima koji su izašli na ulice da ponovo protestuju protiv vlasti, a zbog stravične železničke nesreće u mestu Tempi, koja se dogodila pre dve godine i odnela života 57 osoba.

Sudar se dogodio usled ljudske greške i problema u komunikaciji između vozova, što je dovelo do toga da su dva voza bila na istoj pruzi u suprotnim pravcima. To je dovelo do direktnog sudara pri velikoj brzini, što je izazvalo ogromnu eksploziju i požar, zbog čega su mnogi putnici bili zarobljeni u spaljenim vagonima.