Kako je istakao Lopandić, američka politika prema Evropi i svetu prolazi kroz tektonske promene. On je naveo da je Tramp u samo sedam dana napravio istorijske poteze kakve su drugi predsednici donosili godinama. Istovremeno, Evropa se budi i pokušava da se prilagodi novoj realnosti:

- Trampovi potezi izazvali su talas reakcija u Evropi. Evropska unija je najavila dramatično povećanje sredstava za vojnu pomoć Ukrajini, ali i sopstvenu odbranu. Makron je čak pomenuo mogućnost širenja nuklearnog kišobrana Francuske na Nemačku. Ovi potezi ukazuju na to da će se Evropljani više osloniti na sebe, ali pitanje je koliko će to biti efikasno bez podrške SAD-a.

- Ovo je potpuni salto mortale američke spoljne politike od 1945. godine. Svaki američki predsednik do sada, bilo republikanac ili demokrata, bio je proatlantski nastrojen. Ovo je potpuni zaokret, stavovi koje sada Vašington zauzima u suštini su ruski stavovi.

- SAD sada praktično plaćaju reparaciju za izgubljeni rat. Oni su 30 godina pokušavali da oblikuju svet po svom modelu, ali sada to više ne prolazi. Rat u Ukrajini nije nešto što se dogodilo preko noći, ovo je rezultat dugogodišnje politike NATO-a i njihovog širenja ka istoku. Tramp je jedini predsednik koji je odlučio da to javno kaže.

On je istakao da je Evropa sada u veoma nezavidnoj poziciji jer više nema oslonac u Americi:

- Setimo se kako su se evropski vojnici ponašali u Avganistanu. Nemačka vojska se povukla čim su imali prve gubitke. Evropske trupe nisu spremne da se bore, dok ruski vojnici smatraju da brane svoju zemlju i narod. To je ogromna razlika.

Šljivančanin je naglasio da je Zapad potcenio volju i motivaciju ruske vojske i da to sada dolazi na naplatu.

- Ono što je najvažnije u celoj priči jeste da su SAD konačno shvatile da više ne mogu da diktiraju uslove kako su to radili decenijama. Oni više nemaju ni ekonomsku ni vojnu moć da kontrolišu svet. Evropa se nalazi u stanju potpunog haosa, njihovi lideri nemaju odgovor na krizu i to će dovesti do velike političke promene na celom kontinentu.