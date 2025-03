- Najvažnije je sada da se sedne za pregovarački sto, važno je da se zaista krene u realizaciju onoga što je Tramp govorio o samoj predizbornoj kampanji, a to je da će zaustaviti ovo ludilo od rata. Ono što je interesantno je da u samom jeku potencijalnih nekih mirovnih sporazuma i pregovora vi imate obe strane. Čini mi se, u ovom sukobu se ponašaju kao da ne žele da dođe do nekakvog primirja. Vidite u jeku potencijalnih nekih mirovnih pregovora vi imate žestoke napade od strane Rusije na Ukrajinu, sa svih strana. Evo pre neki dan pogođena stambena zgrada u Odesi, gde je stradalo deset civila, od toga troje dece - započeo je Jelača.

- Važno je zaustaviti ovo ludilo od rata, mislim da će svaki normalan čovek to poželeti u ovom trenutku. E sada, da li će usijane glave iz Moskve, Kijeva i Vašingtona zaista doći do tog mirovnog plana, mirovnog rešenja, ne znamo. Tramp pokušava da natera i jednu i drugu stranu da što pre dođu do nekakvog mirnog rešenja. Dakle, on dobro zna da Ukrajina ne može bez Sjedinjenih američkih država, a ona mora da pravi daleko veće kompromise od Rusije u ovom trenutku. Važno je da Zelenski pristane na ovaj predlog, mislim da je to za bezbednost Ukrajine u ovom trenutku bitno.