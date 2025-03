"Imamo predlog za primirje u vazduhu i primirje na moru, jer su to opcije prekida vatre koje je lako primeniti i pratiti i s tim je moguće početi", rekao je zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman.

"Nemam detalja o uslovima za obnavljanje pomoći, jer Amerikanci ne mogu jasno da formulišu šta žele zauzvrat" , rekao je on.

Dugotrajno zamrzavanje Vašingtona da deli svoje vojne obaveštajne podatke sa Ukrajinom dalo bi Rusiji "značajnu prednost" na bojnom polju, upozorio je on.

"Glavna stvar je koliko će to trajati. Ako potraje dugo, to će Rusima dati značajnu prednost" , ocenio je ukrajinski zvaničnik.

Prema njegovim rečima, zamrzavanje već utiče na sposobnost Kijeva da gađa ciljeve na ruskoj teritoriji. On tvrdi da je moguće da to dovede do slabljenja ukrajinskih snaga koje su zauzele mali deo Kurske oblasti od leta 2024. godine.