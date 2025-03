Slušaj vest

Dešavanja proteklog vikenda načinile su da situacija u svetu i regionu postaje sve zategnutija. Tramp je na početku inauguracije govorio da se neće mešati u tuđe politke, a zapravo na svaki nered van granica Amerike, neko iz te zemlje ima svoj komentar i nedvosmisleno mešanje.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" kod voditeljke Jovane Grgurević na Kurir televiziji koji su analizirali temu globalnih turbulencija bili su dr Vinko Pandurević, sociolog i general Vojske Republike Srpske u penziji, prof. dr Mina Zirojević, doktor uporednog prava, Aleksandar Pavić, narodni poslanik i prof. dr Dragan Petrović, stručnjak za geopolitiku.

Zirojević je komentarisala upletanje američkih čelnika u region povodom situacije u Rumuniji i Republici Srpskoj:

- To što su oni ukinuli USAID i neka druga plaćanja ne znači da oni ne prate sve to. Oni su velika i ozbiljna država koja ima sistem, a taj sistem i dalje sve prati. Moraju da prate, a pogotovo Rumuniju jer je tamo trebala da dođe velika količina američkih vojnika, a sada to više nije slučaj, oni neće doći. U svakoj zemlji u kojoj je neki problem, taj problem je dirigovan i stvoren pre dolaska Trampa, to datira još od Bajdena. Možemo i da se osvrnemo na Moldaviju, Gruziju i svim tim državama koje su bile pre same Rumunije, to je sve instalirano i dešava se pod nekim diktatom. Amerika pokazuje stav time što zna, iako govori da se neće mešati, tako smo i mi svedoci kada je Mask u Nemačkoj dao podršku AFD-u i pre nego što je Tramp stupio na vlast, čak i pre nego što je i sam Mask bio pozvan da učestvuje u samoj administraciji. Ja podržavam to da oni poimence znaju šta se dešava i da stanu na neku stranu jer je i to korak u čupanju velike hobotnice koja je u Americi. Ako se Amerika oslobi od te hobotnice, Evropa će se već nekako snaći, ali je važno da ta velika sila izađe iz toga.

Pavić je diskutvao o tome kakav interes Amerika ima u Rumuniji:

- Radi se o tome što se EU sama pohvalila sa rečima "poništili smo izbore u Rumuniji, a ako bude potrebno poništićemo ih i u Nemačkoj" i o tome se radi. Tramp, Mask i ta ekipa su suverenisti i oni izražavaju protivljenje mešanju EU superdržave u nastajanju u unutrašnje stvari suverenih zemalja. Oni žele da razviju odnose sa pojedinačnim zemljama, da smanje uticaj eurobirokratije. Vens je poručio Evropljanima da nije siguran da li imaju iste vrednosti, ali svakako da se tu lome mnoga koplja. Ako sagledamo širu sliku, u Rumuniji svakako imamo NATO bazu u nastajanju koja bi bila najveća u Evropi i ona bi trebalo da bude direktna pretnja Rusiji. Đeorđesku je anti ratni kandidat, on je protiv toga da Rumunija bude umešana u neki budući rat tih razmera. On je rekao da je protiv toga da Rumunija bude korišćena kao topovsko meso u ratu Rusije i Ukrajine. Iako govore da je on proruski, ipak su to samo etiketiranja, čim nisi protiv Rusije, odmah si prorus. Međutim, on se ne izjašnjava kao prorus, već je jednostavno anti ratni.

"MAKRON JE SA NUKLEARKOM HTEO DA OBISTINI VEKOVNI PLAN FRANCUSKE, ALI..." Izvor: Kurir televizija

Petrović je pričao o istoriji Francuske i kako je nastala njena nepoćudnost prema Americi:

- Sada dolazi do izvesnih promena i sve je žitko, ali što se tiče Francuske, stvari su takve da je ovo neobična situacija, a ravne su da je Amerika ta koja pritiska sile Evrope koje deluju zajedno sa Amerikom protiv Rusije. Francuska je tu najnepoćudnija jer ima svoju tradiciju u saradnji sa Rusijom i ima svoje interese u tom pravcu koji su višedimenzijonalni. Francuska je bila zarobljenih bipolarnog poretka jer je podeljena na levicu koju su činili komunisti, a koji su bili prosovjetski, a sa druge strane je socijalistička partiju i to je bio rased Francuske iznutra. Drugi rased je bio kada je Ajzenhauer rekao da se Britanci i Francuzi povuku na Suecu i tada, kako kaže Kisindžer u svom velikom delu "Diplomatija", da su Britanija i Francuska tada shvatile da nisu svetske sile, ali su izvukle drugi zaključak. Dok se Britanija privila kao mače uz moćnog lava, zahvaljujući kulturno etničkim bliskostima sa SAD-om gde je zadržala neki uticaj i na poklon dobila nuklearnog naoružanje do koga nije mogla sama doći, Francuska je shvatila da je pastorče u Zapadnom bloku i pored toga što je iznutra i geopolitički podeljena, da je njoj potreban treći put i to je elemenat rađanja Evropske ekonomske zajednice. Ona je nastala iz frustracije državnog vrha Francuske. Ovo je veoma teška pozicija EU jer u svojim zemljama ima ozbiljnu opoziciju. Francuska nema tu snagu nuklearnog oružje, ona ga ima, ali to oružje ne može da pripreti Rusiji. Moguće je da Makron na ovaj način realizuje dugoročne Francuske interese da se napusti NATO u ovoj gužvi što je oberučke prihvatio narod, ali je prezentirano da način da je to upereno protiv mira u Ukrajini koji odgovara Putinu i Trampu.

Pandurević je komentarisao naslove koji su osvanuli kada je Makron istakao da jedini poseduje atomsku bombu u EU:

- Taj nastup oko nuklearnoj oružja može da parira Kim Džong Unu koji se takođe hvali da ima atomsku bombu, pa izvodi neku probu. Francuska i njeni nuklearni potencijali nisu ulazili u ove sporazume u vezi kontrole naoružanja između Amerike i Rusije, a on sada potencira da se njihov kapacitet mora uzeti u obzir. Francuska ima nuklearnog oružje, to se kreće od nekoliko stotina bojevih glava i ona njih može da upotrebu uz pomoć avijacije ili sa mora. Ali njeni avioni ne mogu da pokriju celu Evropu, ne može da bude nuklearni kišobran za celu Evropu. Makron je svašta ponudio jer gleda sebe kao glavnu zvezdu u jačanju evropske vojne odbrane.

Kurir.rs

