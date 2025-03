Rusija odbacuje mogućnost članstva Ukrajine u NATO. Zahteva neutralnost zemlje i ograničenje njenog vojnog kapaciteta. Prema mišljenju zapadnih eksperata, to bi faktički značilo demilitarizaciju Ukrajine, ostavljajući je bez zaštite u slučaju novog ruskog napada, s obzirom na to da ne bi imala zapadne bezbednosne garancije. Moskva odbija predlog o stacioniranju zapadnih vojnika na teritoriji Ukrajine radi osiguranja primirja.

Konstantin Remčukov, glavni urednik ruskog dnevnog lista „Nezavisimaja gazeta“, smatra da bi Rusija mogla da bude spremna da odustane od teritorijalnih zahteva na one oblasti koje nije osvojila, ističući da promena ustava „ne bi predstavljala problem“. To bi faktički zamrzlo trenutnu liniju fronta u Ukrajini.

Predsednik Tramp nije ostavio nikakvu sumnju u to da više ne želi da finansijski i vojno podržava Ukrajinu kao do sada. On to obrazlaže s jedne strane visinom dosadašnje pomoći, a s druge, smrću i patnjom tolikog broja ljudi u ovom ratu.