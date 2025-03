Foto: EPA Presidential Press Service, EPA Presidential Press Service Of, AP Julia Demaree Nikhinson

Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: EPA Presidential Press Service, EPA Presidential Press Service Of, AP Julia Demaree Nikhinson

On je dodao da se Ukrajina nalazi u nepovoljnom položaju i da je pitanje trenutka kada će morati da napravi bolne ustupke.

- Ovo nije pitanje da li će Ukrajina izgubiti teritoriju, nego koliko. Rusija je jasna, traži sve četiri oblasti, plus Krim. Ukrajinci možda mogu da pregovaraju o procentima, ali to je cela diskusija. Njihova vojna moć slabi, a Evropa ostaje bez oružja.

Američki predsednik Donald Tramp jasno je stavio do znanja da rat mora da prestane. Njegov dolazak u Belu kuću otvorio je nove spekulacije o mogućim promenama u američkoj politici prema ratu.

- Tramp pokušava da uspostavi mir jer mu to politički ide u prilog. On želi da pokaže da je drugačiji od Bajdenove administracije i da će njegov mandat biti sinonim za mir. Ali, problem je što su i ukrajinske elite igrale protiv Trampa, Zelenski je u kampanji otvoreno podržao Kamalu Haris i sada se vidi da su ga pogrešno savetovali. To im se sada vraća kao bumerang.