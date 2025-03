On je izneo tri predloga Ukrajine za sastanak, a to su zaustavljanje sukoba na moru i u vazduhu i „stvarne mere za uspostavljanje poverenja u celu ovu situaciju“.

On je naveo da Ukrajina prihvata ovaj predlog. „Smatramo ovo pozitivnim. Spremni smo da preduzmemo ovaj korak, a SAD moraju da ubede Rusiju da to učini. To jest, slažemo se, a ako se Rusi slože, ćutanje će odmah stupiti na snagu“, rekao je Zelenski.