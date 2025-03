Iznenadna dešavanja na frontu demantovala su nadu da će relativno brzo doći do mirovnih sporazuma zaraćenih strana na tlu Evrope. Posledice najvećeg ukrajinskog napada na Rusiju su katastrofalne , a gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je javnosti da je Ukrajina rano jutros izvela masovni napad.

- U suštini, priča o miru je Trampov politički narativ koju on i dalje pokušava da gura, ali ne vidim neki pomak po tom pitanju. Oni kao razgovaraju sa Rusima, a sada i sa Ukrajincima, a Evropa i Ukrajina žele dalju eskalaciju zato se i dogodio napad koji danas spominjemo, dronovi koji su pogodili Moskvu nisu imali konkretan cilj, a nosili su kugle koje su napravljene da ubiju što više ljudi. To su pokazali snimci sa lica mesta, ali i forenzičarski izveštaji. Mislim da ne možemo da očekujemo mir u doglednoj budućnosti, pogotovo jer Ukrajina i Rusija ne žele da odstupe sa svojih pozicija jer bilo kakvo prisustvo NATO-a u Ukrajini je za Rusiju neprihvatljivo. Rusiji je potrebno da Ukrajina bude neutralna ili pod njenim patronatom. Sa druge strane, to je za Ukrajince neprihvatljivo, odnosno ne direktno za njih, jer tamo nije nikakva ukrajinska vlada, već strani element koji je postavljen od strane američke duboke države pre Trampa. Tramp ima problem jer se bori protiv te stare duboke države i uspostavlja svoju. Zelenski i njegovi saradnici ne žele kraj rata jer znaju da su gotovi onog trenutka kada se rat završi. Neće moći da opstanu politički, ali ni fizički jer će biti na meti raznih službi uključujući i ruske, a biće i mnogo ljudi u Ukrajini koji će hteti objašnjenje za mrtve za nešto što nije moralo da se desi i nastavlja ovako dugo.