- Rekli ste najbližima da vam je dijagnostikovan i da bolujete od terminalnih oblika raka. Teško je zamisliti kako je pojedinac mogao biti toliko proračunat i okrutan prema onima koji su je voleli i brinuli o njoj. Bio je to nameran, narcisoidan put ka pažnji i novcu - rekao je sudija na današnjem ročištu.

Kako se moglo čuti na suđenju, ona je prevarila Leonarda da joj da 24.248 funti za tretmane za koje je on mislio da bi joj mogli spasiti život.

Rekao je da ga je to čak dovelo do svađe sa svojim najstarijim prijateljem koji je postao zamenik šefa medicinske sestre u bolnici u Svonsiju koji mu je rekao da se aspekti njenog lečenja ne poklapaju i da se ne ide ići pravo u teretanu nakon hemoterapije, kao što je ona to radila.