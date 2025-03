Slučaj Žizel Peliko, i najveće suđenje za silovanje u Francuskoj, privuklo je globalnu pažnju jer se odrekla svog prava na anonimnost kako bi otvorila vrata suda i dozvolila javnosti da aktivno prati suđenje do kraja. Po njenim rečima, učinila je to da "sramota zameni strane" od žrtve do silovatelja – nešto što je 72-godišnjakinju pretvorilo u figuru feminizma.