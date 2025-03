Osiguraćemo da Rusija ne napadne saveznike SAD-a. To se neće dogoditi, rekao je predsednik SAD Donald Tramp .

- Kao što znate, Ukrajina je pristala na potpuni prekid vatre, i nadamo se da će Rusija učiniti isto. Dobijamo informacije da stvari u Rusiji idu dobro, ali to ništa ne znači dok ne vidimo konačan ishod. Trenutno se vode vrlo ozbiljni pregovori s predsednikom Putinom i drugima, i nadamo se da svi žele da okončaju ovu noćnu moru. Nadamo se da ćemo danas biti u dobroj poziciji da steknemo jasniju sliku. Znamo gde smo sa Ukrajinom, a iz Rusije stižu dobri signali o tome gde smo s njima - rekao je Tramp.

On je otkrio nešto više o pregovorima oko primirja, rekavši da je "raspravljeno puno pojedinačnih tema".

- Želimo da vidimo prekid vatre od strane Rusije. I nismo, znate, radili u mraku. Razgovarali smo o ukrajinskoj teritoriji i delovima zemlje koji bi se zadržali i onima koji bi se izgubile, kao i o svim ostalim elementima konačnog dogovora. Uključena je i elektrana. Ko će dobiti elektranu, ko će dobiti ovo, ko će dobiti ono? Dakle, nije to lak proces. Ali prva faza je prekid vatre - kazao je.

Nastavio je: "Razgovarali smo o konceptima teritorije jer ne želite da gubite vreme na prekid vatre ako on neće značiti ništa. Zato govorimo: 'gledajte, ovo možete dobiti, a ovo ne možete.' Razgovarali smo o NATO-u, o članstvu u NATO-u, i svi znaju odgovor na to. Znamo taj odgovor već 40 godina, budimo realni. Dakle, mnogo je detalja konačnog sporazuma već razmotreno. Sada ćemo videti hoće li Rusija biti deo toga. Ako ne, to će biti vrlo razočaravajući trenutak za svet."