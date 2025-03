On je u redovnom večernjem obraćanju naciji rekao da se Putin priprema da odbije predlog, ali da se plaši da to kaže direktno Trampu.

- Za nas je apsolutno neprihvatljivo da u Ukrajini stacioniramo jedinice oružanih snaga drugih država pod bilo kojom zastavom, bilo da je to strani kontinent, vojne baze, neke mirovne operacije. Sve će to značiti umešanost ovih zemalja u direktan sukob sa našom zemljom, na šta ćemo odgovoriti svim raspoloživim sredstvima - rekla je Zaharova na brifingu.

TO JE TO, GRENLAND PRELOMIO, TRAMP OTVARA ŠAMPANJAC! Objavljeni rezultati izbora na najvećem ostrvu na svetu koje po svaku cenu želi predsednik Amerike (FOTO)

Planeta TO JE TO, GRENLAND PRELOMIO, TRAMP OTVARA ŠAMPANJAC! Objavljeni rezultati izbora na najvećem ostrvu na svetu koje po svaku cenu želi predsednik Amerike (FOTO)

Metju Bojz, viši saradnik Centra za Evropu i Evroaziju u institutu Hadson izjavio je da to što je Putin naveo da je otvoren za primirje, ali da ostaje da se samo još razgovara o detaljima, otvara vrata i šalje signal da želi da razmotri to sa drugom stranom.

- On je rekao "da" Trampu, ali onda, kada dodaje razgovor o onome što on zove detaljima, on je zapravo rekao: "Ne, mi moramo da objasnimo šta je bilo, pre nego što prihvatimo primirje". To zapravo njemu omogućava da nastavi rat, a da ne ljuti Trampa, to mu je namera - rekao je Herbst za Glas Amerike.