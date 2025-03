Pre tačno 17 godina ušao sam prvi put u Empajer stejt bilding - oblakoder visok 443 metra sa 102 sprata. Uz ovu zgradu verao se slavni King Kong, po njoj je lepio svoje mreže Spajdermen, pa nije čudo da sam poželeo i ja da se na nju uzverem! Bila je u više serija i na televizija nego većina glumaca - preko 250! Kažu da je to jedna od najfotografisanijih zgrada na planeti. Ona je referentna vrednost: prema ovoj zgradi meri se veličina drugih zdanja u svetu. Američko društvo inženjera stavilo ju je na spisak sedam svetskih čuda, kao jedno od najvećih inženjerskih dostignuća 20. veka.

Pre 17 godina, kad sam prvi put bio u Njujorku, brže sam iz nje izašao nego što sam ušao - tražili su mi visoku svotu novca da bih se u njoj zadržao. Sada sam ponovio poduhvat i umalo isto prošao. „Sto devet dolara na sunce molimo za ulaz.“ Ovo mi je poslednji dan tromesečnog putovanja i moj budžet se istanjio. Čudo nad čudima ima i čudesnu cenu, nije za svakoga. Zar nije nepravda držati najznačajnija mesta planete van domašaja većine stanovnika? Okrenuo sam leđa zgradi i potmuren krenuo da se udaljavam kad je stigao poziv iz Beograda. Moja porodica mi je ohrabrila da ne štedim, da iskoristim trenutak. Ovo je prva zgrada na svetu koja je imala više od 100 spratova, to je bila najveća zgrada na svetu od 1931. do 1972. godine. Šteta bi bilo da se na slavni vidikovac na 102. spratu ne popnem baš tokom zalaska sunca.

Potrčao sam da stignem na vreme i začas se našao u liftu, koji me je isprva odveo na vidikovce na 80. i 84. spratu, a zatim na 381 metar visine i 102. sprat. Terase su krcate ljudima, više stotina znatiželjnika uzbuđeno je posmatralo grad pod sobom. Bio sam zatečen tolikim brojem ljudi koji su spremno platili skupu ulaznicu kao da je to sitnica.

Zgrada je funkcionalna samo do 84 sprata, jer su ostale etaže namenjene tehničarima i turistima. Iznad 102. sprata je dugačak jarbol. U zgradi postoji čak 260.000 kvadratnih metara poslovnog prostora! Ovde svoje kancelarije imaju Fejsbuk i Linkedin i mnoštvo drugih slavnih kompanija - sveukupno oko 16.000 zaposlenih tu radi u 1.000 firmi.

Na terasi na 86. spratu čude me rešetke koje se od podesta podižu do visine iznad dva metra, da bi zatim bile iskrivljene iznutra, kao neka neobična šiljata zatvorska nadstrešnica. „Više se ljudi ubilo nego što je stradalo u svim nesrećama od izgradnje do danas za 100 godina. Naše svetsko čudo je postalo magnet za samoubice sa svih kontinenata“, kažu mi na recepciji dok se raspitujem o istoriji zdanja. Začuđen, saznajem da je čak tridesetak ljudi skočilo u ponor s raznih spratova, tako da su sada svi prostori tako ograđeni da je nemoguće kroz njih iskočiti.