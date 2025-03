On je obećao obračun sa grupama koje su imale koristi od finansiranja od strane USAID, rekavši da će biti eliminisane u Mađarskoj i da će se suočiti sa "pravnim posledicama" .

Takođe je predložen još jedan amandman usmeren na LGBTK zajednicu. Orbanova stranka je saopštila da će godišnja parada ponosa u Budimpešti biti zabranjena u javnosti od ove godine On je takođe tvrdio da "imperija" koja je pružila ekonomsku i vojnu pomoć Ukrajini dok se bori protiv ruske invazije zapravo nastoji da kolonizuje tu zemlju. "Instrument kolonizacije je rat. Vladari Evrope su odlučili da Ukrajina nastavi rat, koliko god to koštalo", rekao je on.