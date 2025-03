"Teško je pregovarati o definitivnom okončanju rata dok pucaju jedni na druge, tako da predsednik želi prekid vatre. To je ono na čemu radimo, pod pretpostavkom da to možemo. Samo po sebi, to neće biti lako. Prelazimo na drugu fazu, a to je da razgovaramo o nečemu dužem i trajnijem. Biće teško. Biće potrebno mnogo napornog rada, ustupaka sa obe strane, ali to se mora dogoditi ", rekao je on.