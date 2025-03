"Tramp je prvi među moćnim liderima shvatio da se prljavo ratovanje mora gasiti i da moramo vratiti poverenje u međunarodnim odnosima"

Očekivanja mnogih je da će razgovori između američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Rusije, Vladimira Putina na kraju rezultirati u miru i završetku rata u Ukrajini, ali sve ono što se dešava u Evropi ne ukazuje na smanjenje tenzija.

Naime, mnoge je iznenadilo naoružavanje Evrope, Poljska je tražila atomsku bombu, dok su Francuska i Nemačka za sada jedine koje je imaju, a bez tenzija ne prolazi ni Balkan.

Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dragan Vujičić, novinar, Dejan Lučić, stručnjak za geopolitiku, profesor Bojan Dimitrijević, ekonomista, kao i Ljuban Karan, potpukovnik KOS u penziji.

- Ja ovo vidim kao kraj priče oko Rusije i mislim da smo na pragu završetka strašne tragedije koje je preživeo kako ruski, tako i ukrajinski narod. Naoružavanje Evrope je zapravo poslednja faza neo-kenzijanizma u Evropi i način da se izvuče što više novca od građana kako bi EU ostala ono što jeste - kaže Vujičić.

On je objasnio da je u srži kenzijanizma ideja da je država glavna i ona je ta koja svojim odlukama i merama usmerava celokupno društvo i privredu:

- SAD sada pokušavaju da zaustave kenzijanstvo i odvoje budžet od BDP-a jer pokušavaju da uštede 200 milijardi. Evropa ipak može da upravlja samo ako ima novac i može da ucenjuje ostale zemlje.

Foto: Kurir Televizija

Karan navodi da su proene u vezi naoružanja velike, ali da je Tramp veoma odlučan da sa Putinom okonča ovaj rat:

- On ipak paralelno pokušava da ugasi hibridni rat i obojene revolucije. Ugašen je Vojs of Amerika, a to su propagandne mašinerije koje su služile za hibridno ratovanje i pripremu obojenih revoucija, destabilizaciju drugih država...

On dodaje da će doći do udara opasne strukture, jer su konvencionalno ratovanje vodili generali, a hibridno ratovanje obaveštajne službe:

- Centrale su narpavljene za hibridno ratovanje i destabilizaciju država na nevoljni način. Sa obzirom da se gasi propaganda, gase se i najveće medijske kuće koje su plasirale propagandu.

Karan dalje objašnjava da je došlo do viška kadra kod obaveštajnih službi, a da su obaveštajne informacije samo poluga kojom oni lome države na njima specifičan način:

Foto: Kurir Televizija

- Oni na ovaj način odvajaju i lome države bez tenkova i baruta. Nasilje postoji u svakoj državi, ali izunutra, a sada to možemo videti i kod nas, u Rumuniji, Mađarskoj...

Karan kaže da je i sam Tramp na udaru obaveštajnog establišmenta koji sami čuvaju svoje zgrade, dok im Tramp gasi ekspoziture među kojima Ljuban Karan nabraja i USAID.

- Tramp je prvi među moćnim liderima shvatio da se prljavo ratovanje mora gasiti i da moramo vratiti poverenje u međunarodnim odnosima. On se sa Putinom upravo nosi poverenjem i verovanjem na reč - kaže Karan.

Lučić navodi da je u svetu prisutna mržnja prema hrišćanima, a da Tramp upravo za svoj cilj ima da zaustavi ubijanje hrišćana, pa dodaje da je "ubijanje hrišćana pravoslavaca kao ubijanje bubašvaba".

Foto: Kurir Televizija

- Ljudi mi zameraju što neprestano ističem ko je ko, ali bitno je. Hrvati nam se nikada nisu kolektivno izvinili za ubistva u Jasenovcu, 700 hiljada u Jasenovcu, još oko 300 hiljada u okolnim logorima. Nikada nam se nisu izvinili Nemci i Austrijanci za genocid u Mačvi. Nikada nije bilo pokajanja. Sa kojim onda mi pravom opraštamo? - rekao je Lučić

On kaže i da je apsurdno što Srbe, narod kojeg je sve manje i manje, optužuju za genocid i nasilje. Dotičući se teme rata u Ukrajini, on kaže da je situacija ista kao kada bi Srbi ušli u rat sa Crnom Gorom, pa kaže da ne očekuje tradicionalne oblike ratovanja u skorije vreme, ako i da su Rusija i Ukrajina jedna sa drugom ratovale na mnogo manje agresivan način, govoreći da do skoro čak nisu gađali ni sisteme za grejanje, sa obzirom na to da je bila zima.

- Cilj je da se smanji broj ljudi na planeti, zato guraju da Ukrajinu stvae u NATO pakt, neće ginuti ljudi koji finansiraju revolucije i pobune, a uvek iste porodice ostaju na vlasti.

Dimitrijević kaže da je Evropa nespremna za rat, a daje NATO "u polu-raspadu":

Karan: Tramp je shvatio da bez baruta i bez tenkova pokušavaju da sruše države Izvor: Kurir televizija

- Amerika menja ploču i ponaša se više kao saveznik Rusije nego saveznik evropskih zemalja. NATO, i američki i evropski je ispraznio svoje magacine ratom u Ukrajini. Kapaciteti vojno-industrijskog kompleksa Amerike su nedovoljni, a da ni ne govorim o Evropi.

On kaže i da je duboka država Amerika računala na pobedu Džoa Bajdena i pobedu Rusije u ratu:

- Postoji Naomin plan, a to je rat protiv belog čoveka koji je hrišćanin, ali bi to bila poslednja konsekvenca svega. Za to bi bio potreban veliki broj igrača, ali sa Trampovom pobedom se sve to izmaklo pod nogama. Cilj je da se klizi ka ratnom kapitalizmu, ali to je forma kojoj se težilo i u Oktobarskoj revoluciji.

On kaže da je cilj društvo koje je u permanentnom ratu.

