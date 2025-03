Do sada su dve osobe spasene iz mora, a veruje se da ih je bila 21 u čamcu. Jedan od preživelih je navodno rekao da sve osobe na čamcu sirijski državljani koji su napustili lučki grad Tartus.

Zajednički centar za koordinaciju spasavanja (JRCC) pokrenuo je misiju potrage i spasavanja da bi locirao one koji do sada nisu pronađeni, a kiparski ministar odbrane Vasilis Palmas i ministar pravde Marios Harciotis otputovali su do zgrade JRCC u Larnaki.