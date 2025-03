Trampova politika koju mnogi nazivaju izolacionistički imperijalizam nije toliko bez osnova. Pretnja koja dolazi iz Kine zahteva preraspodelu raspoloživih kapaciteta. Strateška politika Donalda Trampa dovešće do smanjenja asimterije dva evro-atlantska krila, jednog u Evropi i drugog u Americi. Srž Trampovog pristupa je da natera Evropu da se naoruža i preuzme kontrolu nad evroazijskim pravcem i delom Bliskog Istoka.

Nakon ukrajinsko-američkog sastanka u Džedi došlo je do odmrzavanja vojne i obaveštajne pomoći Ukrajini. Sada je na potezu Putin koji vrlo lako svojim maksimalističkim ciljevima može izazvati sujetu predsednika Trampa.

U toku je projekat železničkog koridora preko Kazahstana. Sve više kineskih subjekata izbegava poslovanje sa Rusijom. Jednostavno je, Kina je deo globalne ekonomije, a Rusija to nije. Pitanje je vremena kada će Rusija transparentno početi da ustupa svoja prirodna bogatstva Kini. Teški izazovi predstoje kako bi se zaštitio liberalan poredak u kome živi milijarda ljudi.

Konferencija o bezbednosti organizovana u Londonu očigledno je ispunila svoju ulogu i poslala poruku da će Evropa biti uz Ukrajinu dokle god je potrebo po principu „snagom do mira“. Osovina Pariz-London očekuje još pojačanja. Velika Britanija saopštava da u koaliciji već ima 40 država.

To znači da treba okupiti one države koje su spremene za učešće umesto da se rasipa energija na one koji su neodlučni, na sličan način je nastao sistem Šengena. Ovo prestrojavanje neće biti lako i zavisiće od faktora vremena, resursa, ljudstva i novca.