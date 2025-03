Tako je završena misija koja je trebalo da traje samo osam dana, ali se produžila na čak devet meseci jer je letelica kojom su Sunita i Buč došli do Međunarodne svemirske stanice pokvarila.

Put do Zemlje trajao je 17 sati.

Ali kapsula je pretrpela nekoliko tehničkih problema tokom putovanja do svemirske stanice, i smatralo se da je previše rizično da se astronauti vrate kući.

Starlajner se bezbedno vratio na Zemlju prazan početkom septembra, ali je to značilo da im je za povratak potrebna nova letelica.

Tako se NASA odlučila za sledeći planirani let: kapsulu Spejs Iks koja je stigla na Međunarodnu svemirsku stanicu krajem septembra.

Jedina začkoljica je to što je planirana šestomesečna misija, produžavajući boravak astronauta sve do do sada.