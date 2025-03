- To je osnovna stvar da se nešto radi, ako se uvažavaju obe strane i kao što vidimo u tom pravcu se to i odvija, i to dosta brzo. Tako da mogu da kažem da u vrlo kratkom vremenskom roku od 2-3 nedelje doći ćemo do nekog predloga rešenja, koje verovatno neće biti sveobuhvatno i konačno, ali će biti prvi korak u pravcu zaustavljanja rata - rekao je Deđanski.