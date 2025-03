Donald Tramp i Vladimir Putin, predsednici SAD i Rusije, danas su razgovarati telefonom, nakon što je iz Bele kuće saopšteno da "nikada nismo bili bliže mirovnom sporazumu" u Ukrajini

Slušaj vest

Vladimir Putin i Donald Tramp seli su za "virtuelni sto" i dva sata razgovarali o ključnim koracima ka smirivanju rata u Ukrajini putem telefonskog poziva, a postavlja se pitanje da li je ovaj razgovor bio ozbiljan pokušaj diplomatskog proboja ili još jedna epizoda u seriji geopolitičkog teatra?

Putin je, barem formalno, pristao na privremeni prekid udara na ukrajinsku energetsku infrastrukturu kroz moratorijum od 30 dana, ali tek što je telefonska veza preko Atlantika prekinuta, eksplozije su ponovo odjeknule. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, poručuje da dogovoreni mir vredi tačno onoliko koliko traje Putinova potreba da ga iskoristi za novu fazu ofanzive.

1/6 Vidi galeriju "Babuške" sa likom Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika SAD i Rusije Foto: EPA Yuri Kochetkov

Na ovu temu za Kurir televiziju u emisiji "Usijanje" govorili su Milovan Božinović, diplomata, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Austriji, doktor Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške studije i naučni savetnik Instituta društvenih nauka, kao i profesor Vladimir Marinković, osnivač Kluba srpsko-američkog prijateljstva.

Postavlja se pitanje da li treba imati dilemu kome je sada Donald Tramp bliži, da li Volodimiru Zelenskom, predsedniku Ukrajine ili Vladimiru Putinu, što je Vladimir Marinković i objasnio:

- Ne može da se govori kome je naklonjem predsednik Tramp. On je pod broj jedan najviše naklonjen Sjedinjenim Američkim državama i njenim interesima. On je praktičan u postizanju svojih ciljeva, on je poslao Stil Vitkofa da pregovara, on je zvanično specijalni izaslanik za Bliski Istok, on nije za Ukrajinu. Poslao je ovog čovega koji je svoj prvi rezultat obeležio još pre mesec ipo dana, kada je izveo američke zatvorenike iz zatvora u Moskvi i doveo ih lično - rekao je Marinković i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Sa druge strane, Tramp je procenio da Americi ne odgovara produžetak rata, već ono što je predložio na samom početku. On vodi borbu na drugom frontu, to je borba za kritične sirovine, za rezerve, za veliku proizvodnju električne energije. Taj sporazum o kritičnim sirovinama sa Ukrajinom će biti potpisan sa Zelenskim, ili bez njega. Trampova kreativnost i direktnost su mnogo dobre kad je u pitanju globalni nivo. U poslednjih nekoliko meseci nismo mogli da čujemo ni potencijalnu upotrebu nuklearnog oružja, on je uspeo da promeni narativ. Svetu je potreban Tramp. Zbog njihove odbrambene industrije, naoružanja, zelene tranzicije, novih tehnologija. Zelenski nema karte, ali Tramp ima i mislim da treba da ih iskoristi.

Mišljenje Vladimira Putina o predsedniku Sjedinjenih Američkih Država mnoge interesuje, a Nenad Cvetićanin je dao svoju analizu.

- On je obučavan da se teško može shvatiti šta zapravo misli, ima iskustva, čak 20 godina vodi jednu državu i ne može se očekivati da mu čitate misli. Ne bih se po tom pitanju pravio pametan. On je rekao pre deset godina: "Ja nisam ni vaš prijatelj, ni neprijatelj, ja sam predsednik Rusije. Prijatelji mogu biti lični, državnici ne mogu biti prijatelji već partneri. Između Trampa i Putina postoji neka hemija. Suština je u tome da je tu bilo reči o menjanju američke spoljne politike i o paradigmi - rekao je Cvetićanin i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Marko Rubio, američki državni sekretar, je u jednom intervjuu rekao da se Amerika vraća svojim nacionalnim interesima, poštujući interese svih drugih velikih sila, apostrofirajući Rusiju i Kinu. Dodao je i da nije prirodno da jedne sila bude unilateralna. Ono što je to najčudnije je što je on rekao da mi živimo u multiporalnom svetu. Ovo je pravi kraj dvadesetog veka, on se nije završio bombardovanjem, već je sad ovo kraj. Ono što rade predsednici je sada priprema neke nove alte i podele sveta. Mi tek sada ulazimo u 21. vek. Što se tiče Srbije, sve ovo što se dešava, može da bude u skladu sa našim nacionalnim interesom, ako se pravilno postavimo. Zavisi od nas kako ćemo se postaviti, moramo napraviti jaku državu iznutra, kako ne bi očekivali od Trampa ili Putina pomoć.

Kada se govori o mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije, mišljenja su podeljena, a Božinović ističe da Zelenski nije ni trebao otpočinjati sukob.

- U Ukrajini je napravljeno toliko presedana da je teško predvideti jel ima tu nekog zajedničkog menitelja svim tim događajima. Ono što je ipak evidentno, jesta da je to rat gde je Ukrajina i trebala da bude, ali ne zbog toga što je Rusija imala pravo to da uradi, naprotiv nije, ali to je bio rat koji je bio izgubljiv. Zdrav razum je da ne ideš u konflikt ukoliko nemaš šanse da pristojno prođeš. Mi imamo situaciju, gde je Rusija pobedila u ratu, ne onako kako je mislila, trebala je za nekoliko dana ali nije uspela - rekao je Božinović i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Tu su se ruske slabosti i pokazale. Teško je doneti rešenje a da ono ispravi sve nelogičnosti koje je taj rat sa sobom nosio tri godine. Sad postoji opcija da se recikliraju neki raniji političari, umesto Zelenskog, ali svi oni imaju neke hipoteke koje nose sa sobom. Ni jedna strana nije brilijantna. Ukrajini je životno pitanje da prekine rat i zato je Tramp sa svojim načinom komunikacije suštinski u pravu. Verujem da će Rusija i prekinuti rat. Prekid rata daje Rusiji ulazak u svet, vraća se na geopolitički podium.

SAMO JEDNA PUTINOVA REČENICA JE PROMENILA SVE - Politički analitičari ukazuju na najbitnije poruke razgovora sa Trampom: "Između njih postoji povezanost!" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs