Evropska komisija je predstavila svoju bezbednosnu strategiju "Spremnost 2030" (Readiness 2030) u kojoj je glavna zabrinutost pretnja ruske agresije. Procene obaveštajnih službi NATO sugerišu da bi Rusija za tri do pet godina mogla ponovo da napadne neku zemlju u Evropi.

"Moramo kupovati više evropsko. Jer to znači jačanje evropske odbrambene, tehnološke i industrijske baze. To znači stimulisanje inovacija. A to znači stvaranje tržišta za odbrambenu opremu širom EU", dodala je ona.