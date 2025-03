On dalje objašnjava da je upitno šta je dogovoreno u pregovorima sa Trampom u razgovoru sa Putinom jer saopštenja Vašingtona i Moskve imaju male, ali značajne razlike:

- Saopštenje Vašingtona je da je dogovoreno da će prekid oružanih dejstava obuhvatiti energetsku i civilnu infrastrukturu, dok iz Moskve saopštavaju da je u pitanju samo energetska. To je veliki detalj. Mene bi zabrinulo to što nakon ovih razgovora američka administracija je objavila i to da će deo energetskog sektora Ukrajine preći u vlasništvo SAD, što ipak pomaže Ukrajini jer bi Amerika štitila svoju imovinu.