Mrtvačke glave, upaljene sveće i ljudi rasečeni napola uz nasmejane dželate dočekaše me usred Čikaga, među restoranima s više Mišlenovih zvezdica nego što ih ima u nekim zemljama, skupim hotelima i radnjama najpoznatijih svetskih marki. Kad se svi drugi muzeji i znamenitosti zatvore, Muzej mučenja, koji radi do osam ili devet uveče, tek oštri svoja sečiva za znatiželjne posetioce.

Posetio sam barem petnaestak muzeja mučenja (torture, tamnica) u desetak zemalja sveta - od San Marina i Malte do Amerike (jedan takav postoji i na Kalemegdanu). Slavna „Londonska tamnica“ bila je prvi muzej te vrste otvoren od 1975. godine. Posetio sam ga prvi put kad mi je bilo svega 12 godina - davne 1997. godine. Bio sam oduševljeno uplašen - naizgled iskasapljeni glumci iskakali su iz ćoškova, duhovi, pirati i dželati provirivali su iz zidova u mračnim hodnicima ispunjenim dimom, jakim mirisima i bojama. Bio je to jedan od prvih muzeja koji je u okviru stalne postavke uključio prave pozorišne skečeve u kojima su posetioci učesnici.

Muzej mučenja u Čikagu sa oko 560 kvadratnih metara izložbenih postavki najveći je takav muzej u Americi - a ima ih od Holivuda do Kalifornije. Sa više od stotinu eksponata - raznih uređaja i rekonstrukcija istorijskih scena (ubistava, vađenja očiju, nabijanja na kolac i sličnih interesantnih situacija), ovo je, kako mu reklama kaže, „najdetaljnija svetska zbirka uređaja za zatvaranje i mučenje“. Ceo ulazni hodnik od poda do plafona prekriven je replikama ljudskih lobanja a niz sveća čini se kao da vodi pravo u pakao, a ne ka istorijskoj postavci.

Na stolici prepunoj eksera stoji upozorenje: „Nemojte da sedate!“ Dakle, posetioci su sigurno imali potrebu da sednu na oštre eksere! Odsečene ruke, noge, glava izloženi su kao u mesari. Raščerečeni ljudi na raznim spravama dočekuju me u svakoj prostoriji.

Svet posmatran očima slučajnog prolaznika zalutalog među odsečene glave, među nesrećnike nad nesrećnicima kojima ni pakao posle ovoga teško neće pasti, na svetlost muzejskog mraka izvlači stanja psihe kojih često nismo svesni: slatko uživanje u posmatranju strašnih scena, isto ono koje nas goni gledanju horor filmova, igranjem igrica sa ubijanjem i mučenjem. Nešto je u čoveku demonsko i to ne vredi poricati. Da li bih bio bolja žrtva ili dželat? Izučavam kako se tačno nanosio bol, kako su se okretali točkovi za cepanje ljudske kičme i duše, kako to izgleda biti dželat koji spušta oštricu mača posred čela. Teže je poistovetiti se sa žrtvama, jer to bi značilo prihvatiti da bih mogao biti u loncu. Da moram da biram - da budem ili dželat ili žrtva, koliko bih uživao u svom dželatskom poslu? Da li mnogo patnje čini ljude neosetljivim? Pa ipak, čak i radnici u mesarama svedoče da bi ih posle dugotrajnog posmatranja patnje životinja stizala teška depresija i pratile psihičke posledice do kraja života.