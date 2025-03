Zujanje u vazduhu značilo je samo jedno: Rusi su krenuli u lov, a on je bio meta. Skočivši s bicikla, Oleksandr ga je ostavio na ulici te pojurio kroz rupu u ogradi, nadajući se da će pronaći zaklon.

Imao sam osećaj da igra kompjutersku igru"

Ukrajinci su oslobodili Herson, a Rusi se od tada svete

Upotreba dronova pretvorila je bešćutnu i neselektivnu kampanju ubijanja civila u izopačen oblik zločina. Ako postoji grad kojem očajnički treba primirje, onda je to Herson, ali niko od lokalnog stanovništva ne veruje da je to uopšte moguće.

Ruske snage zauzimaju istočnu obalu Dnjepra, reke koja je u gradu široka oko 500 metara. Njihovi snajperisti i artiljerci mogu ciljati mete golim okom, a operateri dronova prate u stvarnom vremenu kako mete panično beže, sapliću se, vide užas u njihovim očima - i onda ih ubijaju. Bombe bacaju s visine ili koriste tzv. FPV (First Person View) dronove, koji nečujno lebde dok ne krenu u napad.

Dronovi su svuda, živi se pod zemljom

Životi završavaju iznad zemlje. No, barem sada mogu započeti - pod zemljom.

Dr. Petro Marenkovski vodi novo odeljenje u staroj zgradi hersonskog porodilišta. Njegov rad sada se odvija dva sprata ispod zemlje, u nekadašnjim podrumima. Besprekorni hodnici vode do sjajnih rađaonica, operacijske sale i jedinice intenzivne nege - sve ono što je nekad bilo iznad zemlje sada je zaštićeno čeličnim protiveksplozijskim vratima, sličnima onima na podmornicama.

Rađanje kao čin prkosa

U Hersonu se još samo stranci trgnu kad čuju eksploziju

"Ne možeš se uvek sakriti na vreme"

Ranili su je minobacačem u Hersonu 2023. godine. To je bilo nakon što je kuća njena sina razorena ruskom bombom, ali pre nego što su dronovi nastavili razaranje letos.

"Dron je na našu kuću bacio zapaljivu bombu. Bilo je to 2. oktobra 2024. Komšije su me zvale i rekle da nam kuća gori. Dvospratnica je izgorela do temelja. Ostali su samo ugljenisani zidovi prizemlja", kaže Irina.