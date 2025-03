Prvi put zlostavljana sa devet godina

Devojka je navodno rekla ocu da je "seksualno zlostavljana otkako je imala devet godina, a do silovanja je došlo između 12. i 14. godine". Kada je imala 14 godina, verovatno mu je rekla da će otkriti sve ako nastavi, međutim, kada mu je bio potreban novac, on se vraćao i ucenjivao je snimcima.

- Nisam mogao da izdržim. Napustio sam Volos i vratio se u Argalasti. Nisam mogao da izdržim, želeo sam da mi on kaže zašto je to uradio. Sa sobom sam poneo pušku jer sam znao kakav je moj šurak bio u prošlosti. Nisam ga ja zvao jer nismo previše bili u kontaktu, naterao sam suprugu da ga pozove i kaže da mu je potrebna pomoć oko menjanja probušene gume na autu kod ulaza u Volos - rekao je otac.

"Smejao se kada sam ga pitao zašto je silovao moju ćerku"

- Vikao sam i pitao ga zašto je silovao i uništio moju ćerku. Video je da kod sebe imam oružje, ali nije želeo ništa da mi objasni. Samo je počeo da se smeje, a onda je počeo da trči. Stalno je menjao pravce, a onda je pokušao da me napadne i uzme mi oružje. Da bih se odbranio zadnjim delom puške sam ga udario u glavu i grudi i on je pao. Međutim, ubrzo je opet ustao i ponovo me napao. Tada je došlo i do tuče. Pokušao je da mi otme karabin, a onda je tokom tuče povučen obarač i on je pogođen - pričao je otac.