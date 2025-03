- Tramp primenjuje trgovačku filozofiju, ajde da probam pa ću da popustim, pa opet da pokušam. Ali u svetskoj politici to može da bude veoma opasno, jer nisu sa druge strane svi trgovci - upozorio je Cvetković.

- Ono što je običajno jeste da se bebi industrija može štititi carinama, ali ovde se radi o nečemu drugom, Amerika je svesna da joj je industrija uništena, i pokušava da je oživi - rekao je Lutovac, ističući da recipročne mere drugih država mogu dovesti do destabilizacije brojnih sporazuma.

- Libija, Irak, Sirija, Avganistan, sve su to bile prosperitetne države. Danas su to razorene teritorije. Amerika i saveznici su ih uništili iz geopolitičkih razloga. Najodgovorniji za ove scenarije su zapadni centri moći - rekao je on, naglašavajući da se radi o višedecenijskom planiranju i intervencionizmu.