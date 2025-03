Upitan koji bi filmovi ili serije najbolje prikazale američkog milijardera, koji se vratio u Belu kuću u januaru, Oland, koji je predvodio Francusku od 2012. do 2017. godine, rekao je da je Tramp pre nego što je postao predsednik, "ušao u televizijski rijaliti sa emisijom Šegrt (The Apprentice) gde je regrutovao najbolji profil osoblja za svoju kompaniju".

"On je igrao lika i zato je veoma teško znati da li on glumi ili odlučuje, da li je to što govori provokacija kao dijalog u seriji, ili je to zaista odluka. Veliku opasnost predstavlja njegov način upravljanja SAD", rekao je Oland koji je sada poslanik socijalista i predstavlja departman Korez, na jugozapadu Francuske.