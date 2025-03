Ciklon je celoj Portugaliji i Španiji doneo veoma obilne pljuskove i oluje sa grmljavinom. Palo je i više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, pa su nastale nove poplave i bujice. S obzirom na to da je Pirinejsko poluostrvo od početka marta na udaru ciklona, oluja i obilnih padavina, pa je tlo većipreviše zasićeno. Na mnogimlokacijama u martu je palo od 200 do 400, lokalno i do 500 litara, što je količina koja u proseku padne tokom cele godine.

Istovremeno, uz snažna južna strujanja do zapadne i severozapadne Evrope visinskim južnim strujanjem stigle su i velike količine peska iz Sahare. Velike količine pustinjskog peska stigle su preko Alpa do istoka i severoistoka Francuske, do severozapada i zapada Nemačke, do Belgije, Holandije i Engleske. Pesak je zamutio atmosferu, a u predelima sa kišom ona je bila prljava. S obziroim na to da je u višim predelima Alpa pada sneg, padao je prljav sneg, upravo zbog priustva čestica pustinjskog peska iz Sahare.