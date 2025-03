Rumunija i Bugarska strahuju od bilo kakvih značajnih promena statusa kvo na Crnom moru do kojih bi došlo u okviru potencijalnog šireg sporazuma između Rusije i SAD , budući da bi se time proširila operativna zona ruske mornarice, prenosi Financial times, pozivajući se na zvaničnike iz crnomorskog regiona.

"Ukrajina je isterala rusku mornaricu iz zapadnog dela Crnog mora, a za bilo kakav dogovor koji bi se postigao na tekućim pregovorima u Rijadu očekuje se da će biti od koristi Moskvi", navode neimenovani zvaničnici, dodajući da bi to moglo da ugrozi bezbednost Rumunije i Bugarske, a da one na to nemaju nikakvog uticaja.