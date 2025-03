U petak 15. marta svet je saznao da Amerikanci bombarduju jemenske pobunjenike, a Goldberg kaže da je za to znao puna dva sata ranije.

Glavni urednik Atlantika nije objavio tehničke detalje napada jer bi, kako kaže, to moglo da kompromituje određene ljude u američkoj vojsci, a i nije u interesu javnosti.

On je u razgovoru za CNN naglasio da u interesu javnosti jeste ogromna greška Trampovih ključnih ljudi koji su ga greškom ostavili u grupi za internu komunikaciju.

- Postoji stvarna opasnost da javnost to ne razume i da ne shvata zašto je to potrebno. Najjači razlog za napad je, kako je rekao predsednik, slanje poruke. Ako vi mislite da treba da napadnemo ok. Samo što mrzim opet da spasavam Evropu - napisao je Vens.