Predsednik Redžep Tajip Erdogan je svog glavnog političkog protivnika poslao u zatvor Silivri na period koji bi, pod određenim uslovima, mogao da traje do dve godine i za to vreme sebi stvori situciju koja će ga zvanično postaviti u vrh političke istorije Turske.

Rizici koje je preuzeo su značajni i dovoljno su, barem na osnovu onoga što znamo, analizirani. Globalna politička situacija i činjenica da izgleda da Evropa danas ne reaguje onim intenzitetom kao što je to često radila u prošlosti pokazuje da predsednik Turske neće biti u opasnosti, barem ne direktno iz inostranstva.

Turski predsednik možda brani izbore koje je dobio, ali dobro zna da ako brzo i, pre svega, efikasno ne ostvari nove "pobede" za turske džepove, onda će mu to biti najveći problem.

U početku će nastojati da promoviše krivično gonjenje i optužbe za terorizam, a sa optužbom za korupciju, Imamoglu teško da će ostati u zatvoru do kraja izvršenja kazne.

U drugoj godini, gradonačelnik Istanbula će pokušati da bude degradiran kroz drugu kategoriju svog položaja i njegove dužnosti će preuzeti posebna komisija koju on sam odabere. Čini se da je meta opet sam gradonačelnik grada, ali duboko u sebi to su uglavnom ogromna sredstva kojima on upravlja.